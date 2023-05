Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties ist im ersten Quartal 2023 trotz einer soliden operativen Entwicklung in die roten Zahlen gerutscht.Zürich - Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Varia US Properties ist im ersten Quartal 2023 trotz einer soliden operativen Entwicklung in die roten Zahlen gerutscht. Grund hierfür waren Bewertungsverluste. Die Mieteinnahmen stiegen in der Periode von Januar bis März gemäss vorläufigen Zahlen um 10,3 Prozent auf 34,1 Millionen US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

