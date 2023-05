EQS-News: ENOGIA / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ENOGIA: Erteilung eines ersten Auftrags für ORC-Module als PPS durch eine landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft aus der Normandie



16.05.2023

Erteilung eines ersten Auftrags für ORC-Module als PPS durch eine landwirtschaftliche Erzeugergemeinschaft aus der Normandie Green Shield Power Solution, ein äußerst wettbewerbsfähiges Angebot zur Produktion von CO 2 -armer, lokaler und erneuerbarer Energie

Marseille, den 15. Mai 2023 - 18 Uhr



ENOGIA (ISIN: FR0014004974 - Kürzel: ALENO), ein Unternehmen, das sich auf Mikro-Turbomaschinen für die Energiewende spezialisiert hat, gibt den ersten Verkauf von ORC-Modulen über Green Shield Power Solution, sein neues kommerzielles Angebot für Produkt-Service-Systeme (PPS), bekannt.

Der Festauftrag wurde von Adeline, einer landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaft (GAEC) mit Sitz in Saint-Pierre du Mesnil (Eure), erteilt, die eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Aktivitäten auf fast 350 Hektar kombiniert: einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 120 Milchkühen, biologischem Obstanbau und dem Anbau von Pflanzen für die Milcherzeugung (Gras und Mais).

Der abgeschlossene Vertrag beinhaltet den Verkauf von Strom (PPA-Modell) und die Bereitstellung von Wartungsdienstleistungen für einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Investition in ORC-Module erfolgt über Enogia Asset Biogaz, ein Joint Venture zwischen dem Unternehmen und seinem Finanzpartner Eiffel Gaz Vert.

Green Shield Power Solution, eine zentrale Lösung für die Herausforderungen der CO 2 -Reduzierung

Die Erzeugergemeinschaft Adeline, die sich seit 2013 für die Nutzung ihrer Bioabfälle zur Umwandlung in Wärme und Strom einsetzt, hat sich für den Support von ENOGIA zur Rückgewinnung der Abwärme aus ihrer anaeroben Biogasanlage entschieden. Die ohne anfängliche Investition bereitgestellten ORC-Module werden durch die Senkung der Energiekosten und zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf der produzierten überschüssigen Energie an private oder staatliche Kunden sofortige finanzielle Vorteile mit sich bringen.

In einem Umfeld, das durch dauerhaft hohe Energiepreise mit gewissen Schwankungen gekennzeichnet ist, bietet die Green Shield Power Solution von ENOGIA Industrieunternehmen eine Möglichkeit, ihre örtliche Energieversorgung zu Preisen unterhalb des Marktwerts zu sichern. Die aus ihrer eigenen Abwärme erzeugte Energie kann dafür eingesetzt werden, die umgebenden Gebäude durch ein Heiznetzwerk mit Wärme zu versorgen oder um Projekte zur Umstellung ihrer Aktivitäten auf "Null Emissionen" zu unterstützen.

Ein erster wichtiger Erfolg in einem Umfeld voller Möglichkeiten

Auf der Grundlage dieses ersten Erfolgs für das Green Shield-Angebot und dem starken Interesse bei potenziellen Kunden des Unternehmens geht ENOGIA davon aus, dass das neue Modell im aktuellen Jahr an Fahrt aufnehmen und mittelfristig wiederkehrende Erträge und eine größere Wertschöpfung gewährleisten wird. Dieses Wachstum wird auch durch die verstärkte Kompetenz der seit dem Börsengang eingestellten Verkaufsteams begünstigt.

ENOGIA bleibt weiterhin sehr zuversichtlich hinsichtlich seiner Fähigkeit, sein kommerzielles Rollout und seinen Wachstumskurs erheblich zu beschleunigen. Das Unternehmen bestätigt, dass es eine Ertragssteigerung von über 50 % für 2023 zusammen mit einem positiven EBITDA anstrebt. Auch für die Jahre 2024 und 2025 wird jeweils ein durchschnittliches Wachstum von mehr als 50 % erwartet.





Umsatz für das erste Halbjahr am 27. Juli 2023 nach Börsenschluss

Über ENOGIA

Mit seiner einzigartigen patentierten Technologie kompakter, leichter und langlebiger Mikro-Turbomaschinen bietet ENOGIA eine Antwort auf die großen Herausforderungen der Umwelt- und Energiewende. Als französischer Marktführer bei Umwandlung von Wärme in Strom ermöglicht ENOGIA seinen Kunden mit einer breiten Palette an ORC-Modulen die CO 2 -arme Energieerzeugung sowie die Nutzung von Abwärme und erneuerbarer Wärme. Seit 2020 vermarktet das Unternehmen außerdem Luftkompressoren für Wasserstoff-Brennstoffzellen und trägt somit zur Entwicklung des florierenden Markts der Wasserstoffmobilität bei. Mit seiner Präsenz in über 25 Ländern setzt ENOGIA die Gewinnung von Neukunden in Frankreich und im internationalen Geschäft fort. Das 2009 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Marseille. Etwa 60 Mitarbeiter sind an der Entwicklung, Produktion und Vermarktung umweltfreundlicher technologischer Lösungen beteiligt. Das CSR-Engagement von ENOGIA liegt laut EthiFrance auf einem "fortgeschrittenen" Leistungsniveau.



ENOGIA ist an der Euronext Growth Paris notiert.

Kürzel: ALENO. ISIN: FR0014004974. LEI: 969500IANLNITRI3R653.



Alle Informationen über ENOGIA finden Sie unter

https://enogia.com/investisseurs





