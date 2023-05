The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2023

.

ISIN Name

BMG3924T1062 GENTING HONG KONG DL -,10

CA0396622007 ARCPACIFIC RES INC.

CA71529F1099 PERSHIMEX RES CORP.

JE00B2419D89 BREEDON GROUP PLC

US05969B1035 BANCO SANT.MEX. B SP.ADR

US4612031017 INVACARE CORP.

US89421B1098 TRAVELCENTERS AMERICA INC

XS2010032295 VERISURE HDG 20/25 FLR

