The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2024



ISIN Name

CA0539151047 AVANTE MINING CORP.

DE000A37FUH9 SYNLAB AG O.N. Z.VERK.

FR0010757781 AMUNDI ETF SH.EOSTXX 50 D

SE0016276109 RIZZO GROUP AB B O.N.

US05337M1045 AVADEL PHARM. SPONS.ADR/1

US61747YEQ44 MORGAN STANL 22/25 FLR

US67022C1062 NUCANA SP.ADR 1/ LS-,04

