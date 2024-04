The following instruments on XETRA do have their first trading 16.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.04.2024Aktien1 US75972B1017 Renesas Electronics Corp. ADR2 US79604U1079 Samsonite International S.A. ADR3 AU000000CQR9 Charter Hall Retail REIT4 IE00BDGMC594 Avadel Pharmaceuticals PLC5 CA3186411078 First Atlantic Nickel Corp.6 US67022C2052 Nucana PLC ADRAnleihen1 XS2775027472 Autostrade per L'Italia S.p.A.2 XS2775027043 Autostrade per L'Italia S.p.A.3 XS2805249641 Synthomer PLC4 DE000DW6ACR5 DZ BANK AG5 XS2798125907 Atradius Credito y Caucion S.A.6 IT0005591851 BFF Bank S.p.A.7 XS2767499945 Snam S.p.A.8 USG90073AM25 Transocean Inc.9 USG90073AL42 Transocean Inc.