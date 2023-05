WASHINGTON (dpa-AFX) - IQVIA Holdings Inc. (IQV) Thursday announced that its wholly-owned subsidiary, IQVIA Inc. intends to raise $1 billion through senior secured notes offering, due 2028 and senior notes due 2030.



The proceeds from the Notes offering will be used to repay existing borrowings.



