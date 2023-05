The following instruments on XETRA do have their first trading 22.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.05.2023Aktien1 JP3100800006 Aica Kogyo Co. Ltd.2 CA1567701091 Ceres Global AG Corp.Anleihen1 US716973AH54 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.2 XS2626773381 OTP Bank Nyrt.3 XS2626343375 Volvo Treasury AB4 GB00BMF9LF76 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich5 US716973AB84 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.6 US716973AA02 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.7 US716973AD41 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.8 US716973AF98 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.9 ES0365936048 ABANCA Corporación Bancaria S.A.10 XS2626699982 Banco Santander S.A.11 US09247XAT81 Blackrock Inc.12 FR001400I4X9 BNP Paribas S.A.13 CH1270825503 BPCE S.A.14 US126117AX87 CNA Financial Corp.15 XS2626288257 Fiserv Inc.16 XS2606261597 Fortum Oyj17 XS2606264005 Fortum Oyj18 DK0009412553 Jyske Realkredit A/S19 XS2626270040 KSA Sukuk Ltd.20 XS2626274463 KSA Sukuk Ltd.21 XS2627035178 NRW.BANK22 US716973AG71 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.23 US716973AC67 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.24 US745332CL85 Puget Sound Energy Inc.25 US842400HX47 Southern California Edison Co.26 US842400HW63 Southern California Edison Co.27 XS2625137265 Swedbank AB28 US89236TKV60 Toyota Motor Credit Corp.29 US89236TKU87 Toyota Motor Credit Corp.30 US222213BC32 Council of Europe Development Bank (CEB)31 DE000HLB49J3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB4868 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB4819 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HLB48Y4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HLB48H9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HLB48G1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB48F3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HLB48E6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HLB48D8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HLB48X6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 US716973AE24 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.42 US89236TKT15 Toyota Motor Credit Corp.