Der DAX hat heute zum Wochenstart eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Denn an das vor dem Wochenende erreichte Rekordhoch kam er erst einmal nicht mehr heran, der weiter ungelöste US-Schuldenstreit erweist sich als Bremse. Bewegung gab es an der deutschen Börse vor allem bei einigen Nebenwerten.Zum Handelsschluss sank der deutsche Leitindex um 0,32 Prozent auf 16.223,99 Punkte. Am Freitag hatte er mit 16.331 Punkten den bisher höchsten Stand seiner Geschichte erklommen, war dann aber etwas zurückgefallen. ...

