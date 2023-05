Die Commerzbank-Aktie wird dieser Tage von Hoffnungen und Sorgen ein klein wenig zerrissen und eine klare Richtung will sich da nicht so recht abzeichnen. Zumindest zu Beginn der neuen Woche scheinen aber die Bullen am längeren Hebel zu sitzen, und das trotz eher gemischter Vorgaben von den US-Märkten.Um ansehnliche 2,4 Prozent strebte die Commerzbank (DE000CBK1001) gestern an der Börse in Richtung Norden und ließ damit die psychologisch enorm wichtige Linie bei 10 Euro wieder hinter sich, wenn auch mit einem Schlusskurs von 10,02 Euro nur denkbar knapp. Ein ...

