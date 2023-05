UniDevice ist ein B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit dem Schwerpunkt auf hochpreisigen Smartphones wie dem Apple IPhone. In diesem Nischenmarkt agiert UniDevice als Vermittler zwischen den Distributoren und den Groß- und Einzelhändlern von elektronischen Geräten. UniDevice profitiert von ultraschnellen Lagerumschlägen, die letztlich ein nachhaltig profitables Geschäft und eine Kapitalrendite (ROCE) von typischerweise rund 13 % ermöglichen. Dies und ein KGV von ~7x lassen darauf schließen, dass es sich bei UniDevice um ein verstecktes Juwel handelt, was größtenteils auf die begrenzte Kapitalmarktkommunikation zurückzuführen ist. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 31.05.2023 um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit UniDevice AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-05-31-14-00/UDC-GR zur Verfügung gestellt.





