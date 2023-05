Mitte April hat Reuters erstmals berichtet, dass Tesla das in Shanghai gefertigte Model Y in Kanada anbieten werde. DER AKTIONÄR erklärte bereits, warum dieses Vorgehen Sinn ergeben würde. Rund einen Monat später bestätigen sich die Berichte, was unter anderem aus der Website des Autobauers hervorgeht.Dort werden seit Dienstag bestimmte Varianten des Model Y und Model 3 angeboten, die in der Gigafactory in Shanghai hergestellt wurden. Das geht aus den Fahrzeugidentifikationsnummern bei der Bestellung ...

