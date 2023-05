Apple kündigte am Dienstag einen neuen, milliardenschweren Vertrag mit Broadcom an, um 5G-Funkkomponenten in den USA zu entwickeln. "Wir sind begeistert, Verpflichtungen einzugehen, die den Einfallsreichtum, die Kreativität und den innovativen Geist der amerikanischen Fertigung nutzen", sagte Apple-CEO Tim Cook in einer Mitteilung. Die Aktien von Broadcom schlossen am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...