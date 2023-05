UKA errichtet auf einem Testgelände von Mercedes-Benz einen großen Windpark. Den Strom liefert es via PPA an den Autobauer. Der Energieparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) wird auf einem Produktionsgelände für Mercedes-Benz einen Windpark bauen. Das teilte der Autobauer mit. Es geht dabei um die Installation eines Windparks auf einem Testgelände im norddeutschen Papenburg. Inhalt der Vereinbarung ist, auf dem Gelände circa 20 Windenergieanlagen mit einer Leistung von mehr ...

