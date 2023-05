Die Aufnahme vor zwei Wochen kam gerade noch rechtzeitig. Dass der neue CEO nun Gas geben würde, war absehbar. Laut Bloomberg plant TK, die Wasserstoffsparte schon im Juni an den Markt zu bringen. Die Zielbewertung liegt demnach sogar bei 4 Mrd. €, was wir allerdings als ambitioniert betrachten. Im Gespräch ist laut informierten Kreisen eine Kapitalmaßnahme in Höhe von 500 Mio. €. Durch die Platzierung eines Teils der bestehenden TK-Anteile wird ein Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 750 Mio. € anvisiert.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 21.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Auftragsbücher der dt. Industrie leeren sich peu à peu++ SIEMENS: Vom Gemischtwarenladen zu Weltformat++ ZURICH INSURANCE: Fels in der Brandung++ Lupe: Japan-Aktien vor Comeback?Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info