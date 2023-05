NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend gute Zahlen und Geschäftsaussichten des US-Chipkonzerns Nvidia haben am Mittwoch nachbörslich für einen starken Aufwärtstrend bei wichtigen Aktien der Branche gesorgt. Nvidia-Papiere sprangen nach US-Börsenschluss um mehr als 19 Prozent in die Höhe. Die Aktien des Spezialisten für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips hatten ihren Wert im bisherigen Jahr zuvor bereits mehr als verdoppelt. Auch Papiere des Rivalen AMD konnten profitieren und gewannen nachbörslich fast 7 Prozent. Nvidia überraschte mit seinen Zahlen für das erste Geschäftsquartal positiv, auch der Ausblick auf das laufende zweite Quartal fiel unerwartet stark aus./men

US0079031078, US67066G1040