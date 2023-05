SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia hat mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal die Markterwartungen massiv übertroffen. Der Grafikkarten-Spezialist stellte für das noch bis Ende Juli laufende Vierteljahr einen Umsatz von etwa elf Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit rund 7,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise um ein Fünftel hoch. Auch Papiere des Rivalen AMD zogen an.

Im vergangenen Quartal sank der Umsatz um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden Dollar (6,7 Mrd Euro) - auch das war aber mehr Erlös als von Fachleuten erwartet. Dabei stieg das Geschäft mit Technik für Rechenzentren auf einen Rekordwert. Eine treibende Kraft sei die Nachfrage nach Kapazitäten für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) gewesen, betonte Nvidia. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten Nvidia-Technologien bewähren sich schon seit langem für KI-Anwendungen. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar nach 1,62 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal./so/DP/men