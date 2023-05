Kommentar: Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Hype, sondern auch und vor allem Realität. Der Computer überholt gerade das menschliche Gehirn - was enorme Chancen eröffnetIch sei zu verliebt in die künstliche Intelligenz, so ein Kommentar mir gegenüber. Doch die Gefühle und der Trend sind echt. Ein mir bekannter Investor hat gerade im Silicon Valley Gespräche mit KI-Managern geführt und schreibt mit rosaroter Brille: "Anschnallen. Da kommt etwas extrem Disruptives in fast Lichtgeschwindigkeit ...

