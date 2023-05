LONDON (dpa-AFX) - Unilever Plc (UN, ULVR.L, UL) said on Tuesday that its Chief Financial Officer Graeme Pitkethly has expressed his intention to retire from the company by the end of May 2024.



The company said that it will start a hunt for a suitable successor considering both internal and external candidates.



