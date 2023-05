Der Börsenwert von Nvidia hat am heutigen Dienstag die magische Marke von einer Billion Dollar geknackt. Damit ist der High-Tech-Konzern in guter Gesellschaft. Aktuell sind noch Apple, Microsoft und Saudi Aramco mehr wert als eine Billion Dollar.Nach den starken Zahlen und dem Ausblick, der die Anleger in Ekstase versetzte, kletterte die Aktie um rund 30 Prozent nach oben. Wie viel Potenzial steckt nach dem Run noch im Papier von Nvidia?"Die 346,47 US-Dollar wurden wahrlich pulverisiert. Nachdem ...

