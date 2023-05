Nvidia wurde am Dienstag zwischenzeitlich in den elitären Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar aufgenommen. Bisher haben eine derartige Bewertung lediglich Tech-Giganten wie Apple, Alphabet und Microsoft erreicht.Nvdia ist in diesem Jahr dank des Rückenwinds rund um KI in der Spitze um über 200 Prozent gestiegen.Der Chiphersteller bleibt aller voraussicht nach einer der größten Gewinner im KI-Wettrüsten. Wall Street-Analysten jedoch sehen noch ein anders Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...