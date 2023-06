Der nächste Meilenstein in Washington ist erreicht. Das US-Repräsentantenhaus winkte in der Nacht das Gesetz zur Anhebung der Schuldengrenze durch. Salesforce tritt auf die Kostenbremse. Die Marge stieg deutlich, aber das Umsatzwachstum soll sich leicht abschwächen. Crowdstrike verfehlt hingegen die Erwartungen deutlich. Das avisierte Umsatzwachstum bleibt deutlich unter den hohen Schätzungen der Börse.Erleichterung im asiatischen Aktienhandel. Die Anleger reagieren am Donnerstagmorgen freundlich auf den wichtigen Fortschritt in Washington, der eine ...

