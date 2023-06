The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.06.2023



ISIN Name

FR00140077X1 NEOVACS NOM. EO 0,0001

GB00B7LGG306 FOX MARBLE HLDGS LS -,01

IL0010832371 CYREN LTD.

IM00BQ8NYV14 KAPE TECHNOLOG.PLC DL-,01

LU2153616169 AIS-AM.US T7-10 UEDR HEOA

LU2300295396 AIS-AICEOCCPP EOA

SE0008212195 ISR IMMUNE SYS.REGUL.HLDG

SE0020052249 ELLEN AB EM. 04/2023

US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125

US60935Y2081 MONEYGRAM INTL NEW DL-,01

US69833W2061 PANBELA THERAPEUT. -,001

US89689F3055 TROIKA MED.GRP.INC.DL-,01

US92337C1045 VERASTEM INC. DL-,0001