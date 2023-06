LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4000 auf 3300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem Auftaktstatement des neuen Konzernchefs Tadeu Marroco in der kommenden Woche. Er trete vor Anleger, die in den vergangenen fünf Jahren etwa fünf Prozent Verlust gemacht hätten, während Papiere von Philipp Morris mehr als 54 Prozent eingebracht hätten und auch der S&P-Index deutlich gestiegen sei. Jain hält es für wahrscheinlich, dass BAT das Wachstumsziel für 2023 stutzt. Das untere Ende der Ergebniszielspanne sei aber erreichbar./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 04:00 / GMT





ISIN: GB0002875804