NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Siemens habe im Bereich Industrieautomatisierung einen "First mover"-Vorteil und sei am weitesten, schrieb Analyst Brendan Luecke am Donnerstag nach einer Diskussionsrunde mit einer KI- und Industrieexpertin. Derweil habe Schneider mit der Übernahme von Aveva einen brillanten Schachzug gemacht, um fast auf Augenhöhe mit Siemens zu kommen, und zudem mit Osisoft noch einen Trumpf im Ärmel./gl/mis



