Zwischen Januar und April hat Tesla die Preise für das Model 3 und das Model Y sechs Mal gesenkt, um die Verbraucher mit niedrigeren Preisen zum Umstieg auf die Marke zu bewegen. Elon Musk will dadurch die Nachfrage nach seinen Elektroautos hochhalten, um langfristig das Geschäft mit Full-Self-Drive (FSD)-Funktionen anzukurbeln. Elon musk hat in der Vergangenheit viel versprochen, was autonomes Fahren angeht - und musste immer wieder zurückrudern. DER AKTIONÄR sprach mit Zukunftsforscher und Buchautor ...

