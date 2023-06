Die aktuelle Anpassung des hypothekarischen Referenzzinssatzes in der Schweiz wirft die Frage einer potenziellen Inflationsspirale auf und unterstreicht die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung um mindestens 25 Bps in der kommenden Juni-Sitzung.Zürich - Die aktuelle Anpassung des hypothekarischen Referenzzinssatzes in der Schweiz wirft die Frage einer potenziellen Inflationsspirale auf und unterstreicht die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung um mindestens 25 Bps in der kommenden Juni-Sitzung. Währenddessen deutet der internationale geldpolitische Kontext auf bedeutende Veränderungen hin: Die EZB nähert sich dem Ende ihrer...

