Der US-Einzelhandelsriese AMAZON will Gerüchten zufolge in den US-Mobilfunkmarkt einsteigen. Man verhandelt wohl mit US-Netzbetreibern hinsichtlich Großhandelspreisen, um Kunden eigene Produkte anzubieten. Es geht faktisch um ein Modell, mit dem z. B. in Deutschland 1&1/Drillisch erfolgreich sind. Als potenzielle Partner werden VERIZON und T-MOBILE US genannt. Der Satelliten-Fernsehanbieter DISH, der eigene Mobilfunklizenzen besitzt, gehört ebenso zum potenziellen Partnerkreis. VERIZON und AT&T gaben zwischen 3 und 5 % nach, T-MOBILE US verlor fast 7 % und damit auch die DT. TELEKOM (- 6,5 %). Für AMAZON geht es vor allem darum, mit einem entsprechenden Angebot die in den USA stagnierenden Abonnentenzahlen wieder zu beleben. Es geht nicht um einen Kompletteinstieg in das Business. Die Kursrücksetzer bei T-MOBILE und DT.TELEKOM sehen wir daher als Kaufchance.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken