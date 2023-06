Am späten Vormittag sinkt der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,41 Prozent auf 4277,41 Punkte.Paris / London - Trübe Konjunkturdaten aus China haben zur Wochenmitte die Anleger an den europäischen Aktienmärkten vorsichtig gestimmt. Am späten Vormittag sank der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,41 Prozent auf 4277,41 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,45 Prozent auf 7176,90 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 notierte kaum verändert bei 7627,48 Zählern.

