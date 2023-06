DJ XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Indien-Auftrag stützt Thyssenkrupp

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit leichten Abgaben geschlossen. Die Wirtschaftsdaten sind weiter nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im April zwar um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen - die Erwartung lag allerdings bei plus 0,7 Prozent. Analysten schließen nicht aus, dass das deutsche BIP auch im zweiten Quartal sinken wird. Das Geschäft verlief zurückhaltend im Vorfeld der geldpolitischen Sitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 15.961 Punkte.

Aussagen der Bundesnetzagentur stützen Eon

Eon stiegen um 1,0 Prozent. Kurstreiber waren Aussagen der Bundesnetzagentur, wonach den Netzbetreibern höhere Renditen ermöglicht werden sollen. Wie Netzagentur-Präsident Klaus Müller gegenüber dem Handelsblatt sagte, soll die Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber erhöht werden. Dies könnte über 800 Stromnetzbetreiber und rund 700 Gasnetzbetreiber in Deutschland betreffen. Müller will damit Anreize für Investitionen in die Netze schaffen.

Für Thyssenkrupp ging es um 1,9 Prozent nach oben. Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) soll für die indische Marine konventionelle U-Boote konstruieren. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde jetzt bei einem Besuch von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zwischen dem deutschen Schiffbauer und der indischen Werft Mazagon Dock Shipbuilders unterzeichnet. Das Volumen soll laut "FT" bei rund 5 Milliarden Euro liegen.

Commerzbank profitierten weiter von ihrem Aktienrückkaufprogramm. Der Kurs gewann 2,2 Prozent. Die Bank will eigene Aktien für bis zu 122 Millionen Euro zurückkaufen. "Damit ist das Volumen allerdings klein", so ein Händler. Es umfasse gerade mal 1 Prozent der Aktien.

Morphosys setzten die jüngste Rally fort und gewannen 4,5 Prozent auf 27,98 Euro. Eine Kauf-Studie der UBS aus der vergangenen Woche mit einem Kursziel von 47 Euro hat sich als Kurstreiber entpuppt. Daneben hat sich die technische Lage der Aktie verbessert.

Übernahme der VIB Vermögen hat Dic Asset nicht gut getan

Dic Asset verloren 0,7 Prozent. "Die Übernahme der VIB Vermögen hat dem Kurs nicht gut getan", sagte ein Marktteilnehmer. Dic Asset hatte in der Nähe des Allzeithochs von VIB etwa 60 Prozent der ausstehenden Aktien übernommen, zu einem Preis von 51 Euro. Der Kurs schloss am Mittwoch bei unter 16 Euro. Die Verschuldung der Dic Asset nahm mit der Übernahme zu. Daneben lastete auch noch der Abstieg aus dem SDAX auf der Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.960,56 -0,2% +14,63% DAX-Future 15.977,00 -0,2% +13,52% XDAX 15.962,72 -0,5% +15,09% MDAX 27.140,47 +0,1% +8,05% TecDAX 3.213,42 -0,4% +10,01% SDAX 13.409,99 -0,2% +12,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,07 -105 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 19 20 1 2.651,3 68,3 52,2 MDAX 25 24 1 507,1 35,5 25,2 TecDAX 8 21 1 807,4 27,3 21,7 SDAX 20 48 2 118,7 7,6 7,0 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2023 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.