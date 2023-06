Die Tesla-Aktie setzt auch am Mittwoch ihren beachtlichen Höhenflug fort und liegt mit einem Plus von rund zwei Prozent deutlich vorn. Optimistisch stimmen Anleger wohl einerseits Daten zum chinesischen Automarkt. Aber auch Neuigkeiten der US-Website des Autobauers dürften ihren Teil dazu beitragen.Wie der Homepage des E-Autopioniers zu entnehmen ist, qualifizieren sich die neuen Ausführungen von Model 3 und Model Y in den Vereinigten Staaten beim Kauf für die vollen Steuergutschriften von 7.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...