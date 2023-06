NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2950 Pence belassen. Der Kapitalmarkttag des Ölkonzerns Mitte Juni sollte den strukturellen "Overweight"-Status unterstreichen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf Werthaltigkeit, Volumen und mehr Aktionärsausschüttungen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken