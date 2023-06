Seit 25 Jahren fördert der Enercity-Fonds proKlima Klimaschutzmaßnahmen im Großraum Hannover. Darunter auch die ersten deutschlandweit gebauten Passivhäuser. Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln" ging vor 25 Jahren, am 8. Juni 1998, der Enercity-Fonds proKlima an den Start. Seitdem hat der Fonds mehr als 35.800 Fördermaßnahmen und über 72 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. Somit konnte man umgerechnet konnte mehr als zwei Millionen Tonnen an CO2-Emissionen vermeiden. Darüber hinaus ...

