Mit dem entschiedenen Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten scheint Netflix den erhofften Volltreffer gelandet zu haben. So ist die Zahl der US-Neuabonnenten in den Tagen nach dem Schritt noch stärker angestiegen als während des Corona-Booms im Frühjahr 2020. Die Aktie des Streaming-Giganten legt am Freitag weiter zu.Wie der Datendienstleister Antenna ermittelt hat, stieg die Zahl der Neuanmeldungen in den USA in den ersten sechs Tagen nach dem Schritt massiv an. Im Schnitt hätten sich pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...