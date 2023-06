Wien (www.fondscheck.de) - Amundi Austria hat seit Jahresbeginn einen neuen CEO, so die Experten von "FONDS professionell".Franck du Plessix sei von Tschechien nach Österreich gewechselt. In einem Interview, das in voller Länge in der neuen Printausgabe von FONDS professionell erschienen sei, spreche der Franzose unter anderem über die Änderungen bei den wichtigen Vertriebspartnern Unicredit Bank Austria und Bawag sowie über den steigenden Wettbewerb und die Wichtigkeit der unabhängigen Vermögensberater für Amundi. ...

