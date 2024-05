Wien (www.fondscheck.de) - Jörg Moshuber, seit 2011 leitender Fondsmanager des milliardenschweren Amundi Ethik Fonds (ISIN AT0000857164/ WKN 85716) mit Sitz in Wien, wechselt Anfang August als Vorstand zu Schoellerbank Invest in Salzburg, so die Experten von "FONDS professionell".Dort folge er auf Michael Schützinger, dessen Mandat auslaufe, wie es in einer Mitteilung der Wiener Schoellerbank heiße, die wiederum zur Unicredit Bank Austria gehöre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...