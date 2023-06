Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu voestalpine: "Für das GJ 2023/24 erwartet der Vorstand ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 1,7 - 1,9 Mrd. Das 4. Quartal bei der voestalpine zeigte sich im Quartalsabstand stärker als erwartet, das EBITDA sank im Jahresvergleich aber dennoch leicht ab aufgrund sinkender Preis-Kosten-Spannen in der Stahldivision. Der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr liegt im Rahmen der aktuellen Markterwartungen und leicht über unseren aktuellen Schätzungen. Wir bleiben bei unserer positiven Einschätzung der Aktie. Zusätzlich sollte die Kursentwicklung vom laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...