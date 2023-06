Im Interview: Das erwartet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer von den Zinssitzungen der Notenbanken in der kommenden Woche BÖRSE ONLINE: Die Notenbanken Fed und die EZB tagen kommende Woche. Was erwarten Sie von den Zinssitzungen? JÖRG KRÄMER: Bei der EZB wäre alles andere als eine Erhöhung ihrer Zinsen um einen Viertelprozentpunkt eine riesige Überraschung. Denn in ihren Reden fordern fast alle Ratsmitglieder einen solchen Schritt - auch die ...

