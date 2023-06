München (ots) -Die Spielvereinigung Unterhaching qualifiziert sich als letztes Team für die Drittliga-Saison 2023/24. Die Hachinger gewinnen auch das 2. Relegationsspiel gegen Energie Cottbus - nach dem 2:1 in Cottbus nun mit 2:0 vor rund 13.000 Zuschauern im Hachinger Sportpark. "Das ist für mich ein sensationeller Abschluss hier. Auftrag erfüllt", sagt Hachings scheidender Coach Sandro Wagner, der sich nicht als "Feierbiest" verdingen kann: am Montagvormittag ist seine letzte Trainerprüfung. Ein kleines Meisterstück gelang Wagner schon mit Haching: "Wir waren nur bei uns. Wir haben geschaut, wie können wir Cottbus weh tun. Wir haben uns wochenlang vorbereitet auf diese Spiele." Hachings Präsident Manni Schwabl schnappte sich den Aufstiegsball und will nicht mehr anfängliche Aufstiegsbedenken reden: "Wir haben gesagt: wir wollen das! Die Mannschaft hat's verdient."Mit dem SSV Ulm, VfB Lübeck, Preußen Münster und Haching stehen nun alle Regionalliga-Aufsteiger fest. Neu sind zum Saisonstart am 4. August auch Jahn Regensburg, Arminia Bielefeld und SV Sandhausen als Absteiger aus der 2.Liga. MagentaSport zeigt alle Spiele live in der 3.Liga.SpVgg. Unterhaching - Energie Cottbus 2:0 (Hinspiel: 2:1)Haching steigt nach 2 Jahren Abstinenz wieder in die 3. Liga auf, Cottbus' Harmlosigkeit bei wenigstens 2 sehr guten Chancen sorgt für Trauer bei 4000 mitgereisten Energie-Fans. Einige davon sorgen in der 2. Halbzeit für eine Spielunterbrechung von 10 Minuten. Von den Cottbusern stellt sich nach dem Spiel niemand zum Interview."Das ist für mich ein sensationeller Abschluss hier. Auftrag erfüllt", sagt Hachings scheidender Coach Sandro Wagner, der nicht zu lange feiern kann: beim DFB erwartet Wagner am Montagvormittag die abschließende Trainer-Prüfung: "Wir waren nur bei uns. Wir haben geschaut, wie können wir Cottbus weh tun. Wir haben uns wochenlang vorbereitet auf diese Spiele. Wir wussten: unseren Spielstil, den mögen die nicht. Sie wollen viel Ballbesitz haben und wir haben ihnen keine Ballbesitzphasen gegeben. Beziehungsweise wir ihnen Ballbesitz-Phase gegeben in Räumen, die ihnen nichts bringen....Wir haben uns absolut zu Recht sportlich durchgesetzt."Sandro Wagner über die Aufstiegsfeiern: "Ich bin nicht das größte Feierbiest. Aber heute muss ich mal Gas geben. Tatsächlich habe ich aber morgen um 9 Uhr früh meine Abschlussprüfung beim Trainerschein. Das heißt - ich kann gar nicht durchziehen. Es sei denn, der Ausbilder drückt noch mal ein Auge zu."Vielleicht sei noch ein Abstecher mit der Mannschaft an den Ballermann drin: "Da komme ich eigentlich drumherum."Der Link zum Interview mit Sandro Wagner: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Smg4aTFjN0xnUHBiUHpldlhsMGRYVWY1TFhLaDIyaFdHK3dlV3FQQzNhOD0=Hachings Präsident Manni Schwabl, der zwischendrin von den Fans niedergeplärrt wird, wollte sein anfängliches Zaudern um den Hachinger Aufstieg nicht mehr weiter kommentieren: "Es war klar, dass die 3. Liga schon eine andere Hausnummer wird. Aber wirtschaftlich attraktiver. Aber wir haben gesagt: wir wollen das! Die Mannschaft hat's verdient. Wenn man sieht, was im Sportpark möglich ist. So eine Stimmung. Wir schauen gut in die Zukunft....Es waren die Spieler und der Trainer - die haben's gepackt. Ich kann ja nur die Lizenz sichern."Der Link zum Interview mit Schwabl: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YThrWGhkQmhmUWRkVkJCM01qN0RoU2RLaGJwem9acHhtd1NzRlBZU1R6TT0=Das 2:0 zum Hachinger Aufstieg: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K0poOG05cHNzeXBWN1Jwa3FucE9XVExJZkxOenQrRzZyWGtoSzlOZFFYdz0=Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5530713