Hytera Communications (SZSE: 002583), ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen, hat eine Partnerschaft mit der Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority (ZimParks) geschlossen, um die Sicherheit der Ranger in den Parks zu verbessern und die Wilderei zu reduzieren. Hytera hat die Ranger mit fortschrittlichen Digital-Mobilfunkgeräten (Digital Mobile Radio, DMR) und Dispatcher-Software ausgestattet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230611005015/de/

Ranger Theressa Makunike uses a Hytera dual-mode radio to record plants in the parks (Photo: Business Wire)

Als staatliche Behörde für den Schutz von Wildtieren ist ZimParks für die Erhaltung von rund fünf Millionen Hektar Land verantwortlich. Von 2020 bis 2021 wurde in den Parks aufgrund der durch die Pandemie geschwächten lokalen Wirtschaft und des Ausbleibens von Touristen in den Parks eine starke Wilderei beobachtet. Die Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen nahmen zu. Laut den Aufzeichnungen auf der Website von ZimParks gab es im Jahr 2020 mehr als 50 Verletzte und 60 Tote aufgrund der zunehmenden Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen.

Um die eigene Belegschaft, vor allem die Ranger, besser mit den notwendigen Hilfsmitteln auszustatten, hat ZimParks gemeinsam mit Hytera ein Kommunikations- und Einsatzleitsystem entwickelt, mit dem die Mitarbeitenden effektiv und effizient in den weitläufigen Parks eingesetzt werden können. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurden den Rangern auch digitale Funkgeräte von Hytera zur Verfügung gestellt, die ihnen den Zugang zu einer parkweiten Funkkommunikation ermöglichen.

"Wir haben Ranger, die ihre Arbeit vor Ort sehr effektiv erledigen. Sie sind an vorderster Front tätig. Doch dabei stehen sie bei ihrer Arbeit vor einer Menge Herausforderungen. So trachten ihnen etwa Wilderer nach dem Leben. Und selbst die Tiere, die sie schützen, wollen sie töten und verletzen. Der beste Ausweg für uns, um die erste Verteidigungslinie effektiv zu nutzen, ist eine effektive Kommunikation, also eine Funkverbindung", erklärt Dr. Fulton Mangwanya, Generaldirektor von ZimParks. "GSM deckt in den meisten Fällen nicht alle Parks ab. Mit der Funkkommunikation, die sehr effektiv ist, sind unsere Probleme in Bezug auf den Schutz von Wildtieren oder die Aufrechterhaltung des Rechts gelöst."

"Die Abgeschiedenheit des Gebietes und das Fehlen eines Mobilfunknetzes in Verbindung mit der Art der Arbeit, bei der die Wahrscheinlichkeit groß ist, auf bewaffnete und gefährliche Wilderer sowie auf gefährliche Tiere, Reptilien und Insekten zu treffen, machen unsere Arbeit zu einer besonderen Herausforderung. Meine Ausbildung und der zuverlässige Hytera-Funkempfang in diesem Gebiet geben mir jedoch die Zuversicht, die Wilderer und sogar die übermäßige Hitze zu bekämpfen", sagte Theressa Makunike, eine Rangerin bei ZimPark.

Mark Zheng, Direktor bei Hytera Southern Africa, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Wir unterstützen die Bemühungen von ZimParks, die Wilderei zu bekämpfen und die Sicherheit der Ranger zu erhöhen. Der Schutz der Wildtiere ist entscheidend für eine nachhaltige Zukunft und wir freuen uns, dass unsere Funkgeräte einen Beitrag dazu leisten. Wir wünschen ZimParks alles Gute bei den eigenen Bemühungen zum Schutz der Wildtiere und werden weiterhin eng mit der Behörde zusammenarbeiten."

Simbabwe verzeichnete im Jahr 2022 einen Rückgang der Wilderei gegen Wildtiere: 2022 wurden insgesamt 36 wichtige Wildtiere gewildert, 2021 waren es noch 42.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter von professionellen Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen bieten wir schnellere, sicherere und vielseitigere Konnektivität für Unternehmen und einsatzkritische Nutzer. Wir machen die Welt effizienter und sicherer, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, sowohl im täglichen Betrieb als auch in der Notfallhilfe mehr zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter https://www.hytera.com/en/home.html.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230611005015/de/

Contacts:

Jia Liu

jia.liu@hytera.com