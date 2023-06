Zu Deutsche Telekom ISIN: DE0005557508 haben wir uns schon mehrfach positiv geäußert und wir sind der Meinung, dass der jüngste Kursabschlag in dieser Größenordnung übertrieben war und es eine Gegenreaktion geben müsste. Kurz vor dem Jahrestief ist die Telekom am Freitag wieder nach oben abgedreht und mit dem Kursgewinn hat sich die Aktie wieder über den Widerstand gelegt. Nach dem Ausrutscher nach unten auf bis zu 18,724 Euro am Donnerstag war das ...

