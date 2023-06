Der heutige rechtliche Vollzug bringe Klarheit und Stabilität für die beiden Banken, deren Kundinnen und Kunden sowie den Finanzplatz, teilte die Finma am Montag mit.Zürich - Die Bankenaufsicht Finma begrüsst den nun vollzogenen Abschluss der CS-Übernahme durch die UBS. Sie will die fusionierte Grossbank während der Integration «sehr intensiv beaufsichtigen» und ihr strengere Vorschriften auferlegen. Der heutige rechtliche Vollzug bringe Klarheit und Stabilität für die beiden Banken, deren Kundinnen und Kunden sowie den Finanzplatz, teilte die Finma am Montag...

