Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") legt einen neuen Anleihen-Laufzeitfonds auf, den BNP Paribas Obliselect Euro Dec 2028 (ISIN FR001400GE36/ WKN A3EGMU, C, thesaurierend; ISIN FR001400GE44/ WKN A3EGH5, D, ausschüttend), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...