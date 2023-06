Volkswagen, Stellantis und der Bergbaukonzern Glencore unterstützen den Kauf von zwei Minen für Batterierohstoffe in Brasilien durch das Finanzunternehmen ACG. Dieses will für eine Milliarde US-Dollar (rund 930 Millionen Euro) eine Nickelsulfid- und eine Kupfer-Mine erwerben. Das geht aus einer Mitteilung von ACG - eine in London gelistete Börsenhülle - hervor. Darin heißt es auch, dass sich die Volkswagen-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...