Die wichtigsten US-Indizes dürften mit Kursgewinnen in die neue Woche starten. Die Musik spielt dabei weiter vor allem in Technologiewerten. Der Nasdaq 100, Auswahlindex der Tech-Börse, wird vom Broker IG rund 30 Minuten vor Handelsbeginn ein halbes Prozent höher taxiert auf 14.604 Punkte. Mit zwischenzeitlich 14.641 Punkten kam er seinem Jahreshoch vom Freitag bei 14.672 Punkten bereits wieder ziemlich nahe. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG mit plus 0,1 Prozent auf 33.921 Punkte weniger ...

