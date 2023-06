Der französische Wasserstoff-Produzent will in Europa weiter Fuß fassen. Portugal und Spanien sind unter anderem interessante Märkte für Lhyfe. Mit einer neuen Kooperationsvereinbarung soll auf der iberischen Halbinsel der Zugang vereinfacht werden, um in Zukunft auch dort Projekte in die Realität umzusetzen.Hierfür holt sich Lhyfe den spanischen Energieversorger und -verteiler Capital Energy mit ins Boot. Der neue Partner von Lhyfe strebt an, der erste vertikal integrierte Energieversorger zu werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...