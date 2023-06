Valneva hat die pivotale Phase-3-Daten für den Single-Shot Chikungunya-Impfstoffkandidaten, VLA1553, in der weltweit führenden medizinischen Fachzeitschrift mit Peer-Review - The Lancet - veröffentlicht. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Diese Publikation in der Zeitschrift The Lancet unterstreicht die Stärke des wissenschaftlichen Ansatzes von VLA1553 und steht im Einklang mit der Qualität unserer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie. Wir freuen uns, dass nun detailliertere Ergebnisse zu unserem Chikungunya-Impfstoffkandidaten vorliegen, die der Wissenschaft und der breiteren Öffentlichkeit zugänglich sind." Der Artikel enthält laut Valneva eine detaillierte Analyse der Phase-3-Ergebnisse und zeigt, dass ...

