Tesla strebt für den Cybertruck offenbar die Produktion von 375.000 Einheiten pro Jahr an. Der US-amerikanische E-Auto-Hersteller hatte im Januar angekündigt, dass der Cybertruck im Laufe des Jahres 2023 im Werk in Texas in Produktion gehen soll. Die Angaben zum Output der Cybertruck-Produktion macht das Portal Electrek unter Berufung auf Mitteilungen von Tesla an die Zulieferer. Aus den neuen Infos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...