MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp anlässlich des geplanten Börsengangs der Wasserstoffsparte Nucera auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Immer schon habe er die Meinung vertreten, dass ein Börsengang sowohl gut für Nucera als auch für den Thyssenkrupp-Konzern sei, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erstes Ziel sollte sein, den letzten Euro aus dem Börsengang herauszuquetschen, aber Nucera auch so schnell wie möglich in die Unabhängigkeit zu führen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 07:39 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

