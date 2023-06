Der Marktwert von Tesla verdoppelte sich in den letzen zwei Monaten. Ist der E-Mobilitäts-Riese jetzt massiv überbewertet oder schießt der Kurs weiter nach oben? Von Valentin Redl Tesla, der US-amerikanische Elektroauto-Pionier, hat in den letzten drei Monaten eine beeindruckende Kursrallye hingelegt. Die Aktie stieg seit Ende April um rund 50 Prozent und erreichte am 12. Juni ein neues Jahreshoch von 230,25 Dollar. Damit hat sich der Börsenwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...