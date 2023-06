Die Aktie der Deutschen Telekom setzt ihre jüngste Kursschwäche auch am Dienstag weiter fort. Nach wie vor kann sich der DAX-Titel nicht vom Schock befreien, der durch die Gerüchte über einen Einstieg von Amazon in den Mobilfunkmarkt ausgelöst wurde. Die Zahlen sprechen allerdings eine klare Sprache.Mehr als zehn Prozent hat die Aktie der Deutschen Telekom seit den Medienberichten über mögliche Amazon-Pläne verloren. Dabei hat der Blue Chip mehr als elf Milliarden Euro an Marktkapitalisierung verloren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...